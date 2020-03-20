20 Mart 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
20.03.2020

Türkiye tek yürek oldu koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarını alkışlıyor! Destek çığ gibi büyüyor |Video

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısı üzerine dünyada hızla yayılan yeni tip koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanları için vatandaşları saat 21'de alkış yapmaya çağırdı. Saatler 21'i gösterdiğinde Türkiye tek yürek oldu ve sağlık çalışanlarını avuçları patlarcasına alkışladı. İşte izleyenlerin tüylerini diken diken o anlar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından vatandaşları sağlık çalışanlarını alkışlamaya davet etti.

Bakan Koca, "SAAT 21.00 ALKIŞINDA BULUŞALIM Sağlık çalışanlarımızın mesaisi gece gündüz devam ediyor. Saat 21.00'da, haydi bir alkış daha! Minnettarlığımızın sesini bu akşam ve yarın bir kez daha duyuralım." paylaşımında bulundu.

1 DAKİKA GEÇTİ ALKIŞLAR BİTMEDİ

Türkiye, 1 dakika sürmesi beklenen planın dışına çıktı. Koronavirüsle mücadelede 7/24 çalışan sağlık personeli dakikalarca alkışlandı.

Sosyal medyadan yapılan duyurular ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısı üzerine kentte saat 21.00 olduğunda evlerinin pencere ve balkonlarına çıkan vatandaşlar alkış tutarak çalışanlara destek verdi.

Vatandaşlardan kimileri alkış tutarken kimileri de evlerinin lambalarını yakıp söndürdü.

Öte yandan, yoldan geçen araçlar da korna çalarak sağlık çalışanlarına desteklerini gösterdi.

İlki dün yapılan etkinlik, yarın da gerçekleştirilecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Türkiye sağlık çalışanları için tek yürek oldu
Türkiye sağlık çalışanları için tek yürek oldu
Bekçilere saldırı düzenleyen terörist yakalandı
Bekçilere saldırı düzenleyen terörist yakalandı
Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur son yolculuğuna uğurlandı
Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur son yolculuğuna uğurlandı
Evinde kal Ordu
"Evinde kal Ordu"
Sağlık personelinden komandolara cevap
Sağlık personelinden komandolara cevap
Duraktaki kişinin rahatlığı 'pes' dedirtti!
Duraktaki kişinin rahatlığı 'pes' dedirtti!
Görenleri şaşırtan kaza! Havada asılı kaldı
Görenleri şaşırtan kaza! Havada asılı kaldı
Koronavirüsn şifresi çözüldü mü? Uzman isim canlı yayında açıkladı
Koronavirüsn şifresi çözüldü mü? Uzman isim canlı yayında açıkladı
İstanbul'da taksicilerden koronavirüs coronavirus eylemi |Video
İstanbul'da taksicilerden koronavirüs (coronavirus) eylemi |Video
Koronavirüs paniği! Müşteri hapşırdı ortalık karıştı
Koronavirüs paniği! Müşteri hapşırdı ortalık karıştı
Koronavirüs ekmekten bulaşır mı? Uzman isim anlattı
Koronavirüs ekmekten bulaşır mı? Uzman isim anlattı
İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlandı
İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlandı
Daha Fazla Video Göster