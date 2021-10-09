09 Ekim 2021, Cumartesi
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Türkiye sevgisi onları birleştirdi | İstanbul'dan Atina'ya uzanan dostluk öyküleri...
Şimdi, 1964 yılına götüreceğiz sizleri. Yunanistan'da yaşayan Türk vatandaşı Kevser Benetatos'a kulak vereceğiz. 2014 yılında Atina’ya taşınan Benetatos, Rumların Türkiye’ye olan sevgisini fark edince onların hikayelerini tek tek dinlemeye başlıyor. Ve o hikayeler bakın nasıl bir projeyi ortaya çıkarıyor. A Haber Dış Haberler Editörü Eda Tuğrul'un hazırladığı özel dosyayı getiriyoruz ekranlarınıza.