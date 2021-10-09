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Türkiye sevgisi onları birleştirdi | İstanbul'dan Atina'ya uzanan dostluk öyküleri...

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Giriş: 09.10.2021 15:46
Şimdi, 1964 yılına götüreceğiz sizleri. Yunanistan'da yaşayan Türk vatandaşı Kevser Benetatos'a kulak vereceğiz. 2014 yılında Atina’ya taşınan Benetatos, Rumların Türkiye’ye olan sevgisini fark edince onların hikayelerini tek tek dinlemeye başlıyor. Ve o hikayeler bakın nasıl bir projeyi ortaya çıkarıyor. A Haber Dış Haberler Editörü Eda Tuğrul'un hazırladığı özel dosyayı getiriyoruz ekranlarınıza.
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