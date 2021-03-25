Türkiye en sıcak 3. kışını yaşadı! Bunun sebebi ne? Uzman isim A Haber'de anlattı

Türkiye en sıcak 3. kış mevsimini yaşadı. Dünya ise en sıcak 2. kışını geçirdi. Peki bu yaşananlar ne anlama geliyor? Bunun sebepleri neler? Bizi nasıl bir yaz bekliyor? Tüm bu sorulara Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Toros A Haber canlı yayınında yanıt verdi.

A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Hüseyin Toros, ihtiyaçtan fazla üretim ve tüketimin yaşanması her 3 gıdadan birinin çöpe gidiyor olmasının yaşanan bu sürecin en temel sebebi olduğunu ifade etti.

1980'li yıllarda itibaren sıcaklığın sürekli arttığını söyleyen Toros, ülkemizde 2.6 derece sıcaklığın yükseldiğini belirtti. Dünyadaki en güçlü bilgisayarların geleceğini tahmin etmekte zorlandığı ifade eden Toros, "Artık 2 hafta sonrasını bile tahmin etmekte güçlük yaşanıyor, havadaki bu değişim dalgalarının en büyük sebebi biz insanların kaynakları sorumsuz bir şekilde tüketmesinden kaynaklanıyor." dedi.