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Türkiye depremzedeler için seferber oldu! Oteller depremzedelere kapılarını açtı

A Haber
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Giriş: 17.02.2023 13:30
Deprem felaketinin ardından Türkiye seferber oldu. Oteller kapılarını depremzedelere açtı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Halk Eğitim Merkezlerinde de afetzedeler için eşyalar üretiliyor.
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