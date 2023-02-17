Türkiye depremzedeler için seferber oldu! Oteller depremzedelere kapılarını açtı

Deprem felaketinin ardından Türkiye seferber oldu. Oteller kapılarını depremzedelere açtı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Halk Eğitim Merkezlerinde de afetzedeler için eşyalar üretiliyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN