17 Haziran 2021, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Türkiye aşılamada lider ülkelerden biri! Günlük aşılamada yeni rekor
Koronavirüsle mücadelede başarılı olan Türkiye, aşılamada da lider ülkelerden biri. Öyle ki dün yaklaşık bir buçuk milyon kişiye aşı uygulandı. Detayları Samsun'da bulunan A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan’ın konuğu olan Samsun Sağlık İl Müdürü Muhammet Ali Oruç aktardı.