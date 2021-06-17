Türkiye aşılamada lider ülkelerden biri! Günlük aşılamada yeni rekor

Koronavirüsle mücadelede başarılı olan Türkiye, aşılamada da lider ülkelerden biri. Öyle ki dün yaklaşık bir buçuk milyon kişiye aşı uygulandı. Detayları Samsun'da bulunan A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan’ın konuğu olan Samsun Sağlık İl Müdürü Muhammet Ali Oruç aktardı.

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