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Türkiye aşılamada lider ülkelerden biri! Günlük aşılamada yeni rekor

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.06.2021 10:45
Güncelleme:17.06.2021 10:47
Koronavirüsle mücadelede başarılı olan Türkiye, aşılamada da lider ülkelerden biri. Öyle ki dün yaklaşık bir buçuk milyon kişiye aşı uygulandı. Detayları Samsun'da bulunan A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan’ın konuğu olan Samsun Sağlık İl Müdürü Muhammet Ali Oruç aktardı.
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