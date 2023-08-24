24 Ağustos 2023, Perşembe
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Türk profesörden meme kanserine karşı aşı
ABD'de yaşayan Türk Profesör Atilla Soran'ın, "Türkiye çalışması" adını verdiği araştırma kapsamında geliştirilen meme kanseri aşısına ilk onay geldi. Göğüs kabartan gelişme, tıp dünyasında büyük heyecana yol açarken, prototip aşı ilk etapta 10 gönüllünün üzerinde denenecek.