Trump sessizliğini bozdu! İsrail seçimlerinde dikkat çeken Netanyahu paylaşımı: “Her şey tersine döndü”

Tüm dünyanın sonucunu merakla beklediği İsrail seçimlerinde oy sayımı sürerken, ABD Başkanı Donald Trump'tan çok konuşulacak bir hamle geldi. Sessizliğini bozarak sosyal medya hesabından bir metin alıntılayan Trump, Netanyahu'ya verdiği destekle seçim tablosunun tersine döndüğünü ima ederek şimdilik ortaya çıkan tabloyu kendi hanesine bir başarı olarak yazdı. Hükümet kurma sınırına ulaşılamayan ve kilitlenmenin yaşandığı seçimde son dakika verilerini sunucu canlı yayında aktardı.