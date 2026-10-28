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Ümraniye'de seyir halindeki araç alev alev yandı! Söndürmeye çalışan 2 kişi yaralandı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ümraniye'de seyir halindeki araç alev alev yandı! Söndürmeye çalışan 2 kişi yaralandı

İstanbul Ümraniye'de TEM bağlantı yolunda seyir halindeki hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Saat 06.30 sıralarında meydana gelen olayda sürücü Orhan Alkan, aracını emniyet şeridine çekerek yanındaki arkadaşıyla birlikte yangını söndürmeye çalıştı. İki kişi müdahale sırasında ellerinden yaralanırken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Araç kullanılamaz hale gelirken sürücü Alkan, "Araçtan indik, söndürmeye çalıştık, söndüremedik. İtfaiyeyi aradık ama geç geldi" dedi.

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