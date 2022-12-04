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Turizm cennetinde panik

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Giriş: 04.12.2022 15:45
Breziya'nın turizm cenneti olan Rio de Jenerio'da ormanlık alanda yangın çıktı. Yerleşim yerlerine oldukça yakın bir bölgede çıkan yangın paniğe neden oldu.
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