Turistik Güneydoğu Ekspresi yollarda! Ankara-Diyarbakır turistik tren seferleri başlıyor

Turistik Doğu Ekspresi’ne Ankara-Diyarbakır ve Ankara-Tatvan hattı da eklendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Tatvan seferinin 17 Nisan Çarşamba günü, Ankara-Diyarbakır arasındaki turistik hattın ise 19 Nisan cuma günü Ankara’dan ilk hareketini gerçekleştireceğini bildirdi.

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