Türbe ziyareti nasıl olmalı?| Pijamayla namaz kılınır mı?| Akika kurbanı nedir?

‘Şefaat var mıdır, pijamayla namaz kılmak caiz mi, üzerinde ayet ve hadis yazılı kağıtları nasıl imha ederiz, türbe ziyareti nasıl olmalıdır, akika kurbanı nedir?’ gibi merak edilen soruları VAV TV'de Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı Dr. Hüseyin Kayapınar yanıtladı. Peki sabah namazından sonra kaza namazı kılınır mı? Tüm bu soruların ve daha fazlasının cevabı haberimizde…

'Şefaat var mıdır, pijamayla namaz kılmak caiz mi, üzerinde ayet ve hadis yazılı kağıtları nasıl imha ederiz, türbe ziyareti nasıl olmalıdır, akika kurbanı nedir, sabah namazından sonra kaza namazı kılınır mı?' sorularının cevaplarını Din İşleri Yüksek Kurulu eski başkanı Dr. Hüseyin Kayapınar, VAV TV'de Hasan Basri Karadeniz'in sunduğu İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında verdi.

"ŞEFAAT VAR MIDIR?

Şefaat vardır, haktır.

PİJAMAYLA NAMAZ KILMAK CAİZ Mİ? PİJAMAYLA NAMAZ KILINIR MI?

Kıyafet konusunda dinimizde kısıtlama yok. Dinimizin istediği şey kadının el ve yüz dışını örtmesi, erkeğin göbekle diz kapağını örtecek şekilde giymesi gerekir. Pijamayla namaz kılınır ancak adaba uygun değildir.

ERKEK EVLADIM OLURSA 10 GÜN ŞÜKÜR NAMAZI KILACAĞIM DİYE ADAK ADADIM DOĞRU MUDUR?

Namaz bir ibadettir. Dolayısıyla namaz kılacağım şeklinde adak adaktır. Dolayısıyla bu kişi o namazı kılacak.

ÜZERİNDE AYET VE HADİS YAZILI KAĞITLARI NASIL İMHA EDERİZ?

Kültürümüzde kağıt saygıya layık görülmüştür. Üzerinde ayet veya hadis varsa özellikle ayet varsa yere atmak caiz değildir. Onları saygıda kusur etmeden kağıt fabrikalarına götürüp geri dönüşüme gerilebilir.

TÜRBE ZİYARETİ NASIL OLMALIDIR?

Kabre selam verilir. Ondan sonra da bir Fatih okunup gönderilir. Türbe ziyareti de bir kabir ziyaretidir.

SABAH NAMAZINDAN SONRA KAZA NAMAZI KILINIR MI?

Güneş doğana kadar kaza namazı kılınabilir.

BİR GRUP OLARAK PARA TOPLAYIP PEYGAMBERİMİZ ADINA KURBAN KESMEK DOĞRU MUDUR?

Ölü adına ne kitapta, ne sünnette böyle bir şey yoktur. Kişi kurbanı kesip sevabını bağışlayabilir.

AKİKA KURBANI NEDİR? |HANGİ DURUMLARDA KESİLİR? | AKİKA KURBANI YENİR Mİ?

Doğan çocukla ilgilidir. Akika kesmek Hanefi mezhebinde mubahtır, Şafi mezhebinde sünnettir. Çocuk doğduktan ergenlik çağına kadar kesilmesi gerekir. Akika kız çocukları için 1 koç, erkek çocukları için 2 koç kesilir. Bunu yapmanın en doğrusu çocuğun doğumunun 7. gününde kesmektir. Eti istendiği gibi yenir.

EVDE CEMAATLE BAYRAM NAMAZI KILINIR MI?

Bayram namazı yerine nafile namaz kılsa daha uygun olur.

ÜCRETLE SÜT ANNELİĞİ CAİZ Mİ?

Caizdir."