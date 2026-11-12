Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır A Haber'de! COP31'de dev hedefler: 5 milyar avroluk finansman ve 20 milyon elektrikli araç

Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nin 4. gününde Türk sanayisinin yeşil dönüşüm vizyonu dünyaya duyuruldu. A Haber İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi'nin sorularını yanıtlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanayide 2053 net sıfır emisyon hedefine giden tarihi yol haritasını açıkladı. Uluslararası kalkınma bankalarıyla 2030 yılına kadar 5 milyar euronun üzerinde yeşil dönüşüm finansmanı sağlamak için tarihi bir protokole imza attıklarını belirten Bakan Kacır; güneş enerjisi, batarya teknolojileri, TOGG ve 2040 yılına kadar yollara çıkacak 20 milyon elektrikli araç hedefini anlattı.