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Tur midibüsü iş yeri ve eve çarptı! Çok sayıda yaralı var, 4'ünün durumu ağır

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 13.07.2024 11:08
Muğla'nın Ula ilçesinde freni boşalan tur midibüsü çevrede bulunan iş yeri ile bir eve çarptı. A Haber muhabiri Vural Efecik olay yerinden son durumu aktardı.
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