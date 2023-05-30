Tunceli'de sağanak yağış nedeniyle dere taştı

Son dakika haberi... Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde sağanak yağış nedeniyle dere taştı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün yaptığı uyarının ardından Çemişgezek ilçesinde öğlen saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yoğun sağanak yağış nedeni ile Paşacık köyünde bulunan Soğuk Pınar Deresi taştı. Meydana gelen taşkın nedeni ile çevrede bulunan vatandaşlar zor anlar yaşadı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.