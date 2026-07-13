F-35 süreci ve KAAN'ın kabiliyet gücü! Hava hakimiyetinde dengeleri değiştirecek

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil olması gerektiğine yönelik açıklamalarını ve CAATSA yaptırımlarını kaldırma kararı gündemdeki yerini korurken A Haber'de F-35 programı ve KAAN'ın seri üretim süreci ele alındı. Gündem Özel programına konuk olan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar; ABD'nin F-35'leri vermemesiyle Türkiye'nin S-400 uçaklarını almaya mecbur kaldığını belirtti. Olçar ayrıca F-35 sürecinin önemli olduğunu fakat KAAN'ın teknik özellikleri bakımından daha üstün olduğunu vurgulayarak "TF-35000 motoru takıldıktan sonra KAAN'ı dünya sıralamasında bir numaraya bile oturtabiliriz" ifadelerini kullandı.