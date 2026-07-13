Yurt genelinde hava nasıl olacak?

Yurt genelinde yeni haftaya sıcak hava dalgası damga vuruyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre 26 il için yüksek sıcaklık uyarısı yapılırken, Güneydoğu Anadolu'da aşırı sıcakların etkisini artırması bekleniyor. Öte yandan 9 ilde sağanak yağış öngörülürken, İstanbul'da bugün parçalı bulutlu hava, salı günü ise yerel yağış geçişleri bekleniyor. Uzmanlar, yüksek sıcaklık ve nem nedeniyle özellikle kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocukların dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunuyor. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, 13-14 Temmuz'a ilişkin yurt geneli hava durumu tahminlerini ve il il beklenen hava koşullarını A Haber canlı yayınında değerlendirdi.