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TÜGVA İzmir Yaz Okulları finalinde Kur'an-ı Kerim tilaveti!

TÜGVA Yaz Okulları İzmir Finali’nde Hafız Emir Kayra Eke’nin gerçekleştirdiği Kur’an-ı Kerim tilaveti, tarihi atmosferde gönüllere dokunan unutulmaz anlardan biri oldu.

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