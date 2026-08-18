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Binlerce yıllık Efes'te salavat sesleri yankılandı!

İzmir’de düzenlenen TÜGVA Yaz Okulları Final Programı, tarihi Efes Antik Kenti’nin eşsiz atmosferinde anlamlı anlara sahne oldu. Tarihi noktadan yükselen salavat sesleri izleyenleri duygulandırdı.

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