19 Mart 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Tüfekle kurlun yağmuru! Eski sevgilisini katletti
Tüfekle kurlun yağmuru! Eski sevgilisini katletti

Tüfekle kurlun yağmuru! Eski sevgilisini katletti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.03.2025 01:03
Karaman'da 40 yaşındaki şahıs, evine gittiği eski kız arkadaşı Hatice Göktaş'ı boynundan av tüfeğiyle vurdu. Göktaş kanlar içinde yığılırken hayatını ise kaybetti. Bu sırada evde bulunan Göktaş'ın 15 yaşındaki oğlu M.G. ile yeğenleri M.A.G. ve F.G. ise katili darbedip, ağır yaraladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tüfekle kurlun yağmuru! Eski sevgilisini katletti
Tüfekle kurlun yağmuru! Eski sevgilisini katletti
Tüfekle kurlun yağmuru! Eski sevgilisini katletti
Midelerinden uyuşturucu kapsüller çıktı!
Midelerinden uyuşturucu kapsüller çıktı!
Lokantanın önünde asılı olan Türk bayrağını kopardı!
Lokantanın önünde asılı olan Türk bayrağını kopardı!
Ramazan etkinlik çadırında sahne çöktü!
Ramazan etkinlik çadırında sahne çöktü!
Polisten motosikletli gençlere abart egzoz baskını
Polisten motosikletli gençlere abart egzoz baskını
Ecel mezarlıkta yakaladı!
Ecel mezarlıkta yakaladı!
Gaziosmanpaşa’daki ramazan çadırının sahnesi çöktü
Gaziosmanpaşa'daki ramazan çadırının sahnesi çöktü
Apartman görevlisi ile kiracı arasındaki kavgada kan aktı!
Apartman görevlisi ile kiracı arasındaki kavgada kan aktı!
Taksitli alışveriş kabusları oldu!
Taksitli alışveriş kabusları oldu!
İstanbul’un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
Artos Dağı’nda mahsur kalan dağcılar kurtarıldı!
Artos Dağı’nda mahsur kalan dağcılar kurtarıldı!
Sürücü panik yapınca doğalgaz kutusuna çarptı
Sürücü panik yapınca doğalgaz kutusuna çarptı
Daha Fazla Video Göster