Tüfekle kurlun yağmuru! Eski sevgilisini katletti

Karaman'da 40 yaşındaki şahıs, evine gittiği eski kız arkadaşı Hatice Göktaş'ı boynundan av tüfeğiyle vurdu. Göktaş kanlar içinde yığılırken hayatını ise kaybetti. Bu sırada evde bulunan Göktaş'ın 15 yaşındaki oğlu M.G. ile yeğenleri M.A.G. ve F.G. ise katili darbedip, ağır yaraladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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