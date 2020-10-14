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Trafik yoğunluğunu çekiyordu hayatının şokunu yaşadı! Kaza anı kamerada

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Giriş: 14.10.2020 09:51
Güncelleme:14.10.2020 10:01
Eyüpsultan'da bir sürücü trafik yoğunluğunu cep telefonu kamerasıyla görüntülerken, kaza anını kaydetti. Hızla gelerek önündeki otomobile çarpan ve takla atan otomobilin o anları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaza, önceki gün akşam saatlerinde Eyüpsultan TEM Bağlantı Yolu üzerinde meydana geldi. İş yerinden çıkan Ersoy Doğru evine doğru gidiyordu. Sürücü arkadaşlarına göndermek için trafik yoğunluğu cep telefonuyla kayıt aldığı sırada, kaza meydana geldi. Hızla gelen bir otomobil önündeki araca çarparak takla attı. Bu anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaşananları anlatan Ersoy Doğru, "Cankurtaranım ben. Akşam evime gidiyordum. Trafik yoğunluğu oluştu. Arkadaşlarıma yoğunluğu göstermek için video çekimi yaptım. O sırada sol taraftan bir araç geldi önündeki arabaya çarparak takla attı. Tabi şaşırdık. Hemen sağ tarafa aracımı güvenli bir şekilde park ettim ve araçtan indim. Aracın yanına gittim. Araçta kaç kişi olduğunu sordum yaralıya. O da tek olduğunu söyledi. Bilinci yerindeydi. Sonra araçtan çıkardık ve ambulansı aradık. Birkaç sıyrık vardı" diye konuştu.
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