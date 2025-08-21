Trafik magandalarını polis tek tek tespit etti

Bolu’da geçtiğimiz gün gece saatlerinde D-100 kara yolunda seyreden iki motosiklet sürücüsü, hem kendi hayatlarını hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye soktu. Plakasız motosikletleriyle yol alan gençler, zaman zaman yan yana gelerek tehlikeli manevralar yaptı. Motosikletlerin üzerine yatarak hızla ilerleyen sürücüler, kilometrelerce bu şekilde yol aldı. O anlar yoldan geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

