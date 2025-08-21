21 Ağustos 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Trafik magandalarını polis tek tek tespit etti
Trafik magandalarını polis tek tek tespit etti

Trafik magandalarını polis tek tek tespit etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.08.2025 18:48
Bolu’da geçtiğimiz gün gece saatlerinde D-100 kara yolunda seyreden iki motosiklet sürücüsü, hem kendi hayatlarını hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye soktu. Plakasız motosikletleriyle yol alan gençler, zaman zaman yan yana gelerek tehlikeli manevralar yaptı. Motosikletlerin üzerine yatarak hızla ilerleyen sürücüler, kilometrelerce bu şekilde yol aldı. O anlar yoldan geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Trafik magandalarını polis tek tek tespit etti
Oyuncu Ufuk Bayraktar’a haraç soruşturması!
Oyuncu Ufuk Bayraktar'a "haraç" soruşturması!
Arabayı yapmayan usta ile müşteri arasında bıçaklı kavga!
Arabayı yapmayan usta ile müşteri arasında bıçaklı kavga!
Karısı tarafından iki yerinden bıçaklandı!
Karısı tarafından iki yerinden bıçaklandı!
Haber alınamayan 2 kız kardeş evde ölü bulundu
Haber alınamayan 2 kız kardeş evde ölü bulundu
Küçük bebek 5’inci kat balkonundan düştü
Küçük bebek 5’inci kat balkonundan düştü
Trafik magandalarını polis tek tek tespit etti
Trafik magandalarını polis tek tek tespit etti
İstanbul’da Kartal ve Tuzla’ya Tsunamiye hazır kent sertifikası
İstanbul’da Kartal ve Tuzla’ya “Tsunamiye hazır kent sertifikası”
Şanlıurfa’da tonlarca bozuk gıda ürünü ele geçirildi
Şanlıurfa'da tonlarca bozuk gıda ürünü ele geçirildi
Çukurova’da sarı altın hasadı!
Çukurova’da sarı altın hasadı!
Kadınların saç baş sokak kavgası kamerada
Kadınların saç baş sokak kavgası kamerada
İlginç kaza kameraya yansıdı
İlginç kaza kameraya yansıdı
Rize’de çatı yangını korkuttu
Rize’de çatı yangını korkuttu
Daha Fazla Video Göster