Kuriş soruşturması kimlere uzanacak?

A Haber ekranlarında 17 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanan, Orhan Sali'nin moderatörlüğündeki Gündem Özel programında "Alihan Kuriş ifadesinde ne anlattı?, Kuriş operasyonu: Külçe külçe altın çıktı, Kuriş soruşturması kimlere uzanacak?, Kuriş FETÖvari taktikler mi uyguladı?, Ertürk'ün "darbe" tehdidine tutuklama, Türker Ertürk'ün ifadesi A Haber'de, Netanyahu yine Erdoğan'ı hedef aldı, İsrail'de anketler "Netanyahu gidici" diyor, ABD savaş gemisinden çok çarpıcı iddialar" başlıklarına yanıt arandı.