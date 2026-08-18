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ABD'den İHA filosu ile İran'a saldırı hazırlığı! Uzman isim bu 2 aya dikkat çekti

ABD ile İran arasındaki 60 günlük mutabakat süresinin sona ermesi, bölgede yeni bir çatışma ihtimaline ilişkin endişeleri yeniden tırmandırdı. Trump’ın Hürmüz Boğazı’na ilişkin sert mesajları ve Umman’a yönelik tehdit içeren açıklamaları tansiyonu daha da yükseltirken, Washington’ın bölgedeki askeri hazırlıkları da dikkat çekiyor. A Haber'e değerlendirmelerde bulunan gazeteci Mete Sohtaoğlu, ABD’nin Task Force Falcon Strike adı verilen İHA filosunu Orta Doğu’ya konuşlandırmaya hazırlandığını belirterek, söz konusu hamlenin olası bir saldırı hazırlığının yanı sıra İran’a karşı güçlü bir caydırıcılık mesajı taşıdığını belirtti. Sohtaoğlu ayrıca İran'ın da olası saldırılara karşı farklı bir taktik izleyebileceğinin altını çizerken eylül ve ekim aylarının riski bir süreç olabileceğine dikakt çekti.

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