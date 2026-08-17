Esenyurt'ta takıntılı eski sevgili dehşeti!

Esenyurt'ta defalarca camlarını kırdığı eski sevgilisinin yaşadığı binayı bu kez benzin dökerek kundaklayan şahıs aileye dehşeti yaşattı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.