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Esenyurt'ta takıntılı eski sevgili dehşeti!

Esenyurt'ta defalarca camlarını kırdığı eski sevgilisinin yaşadığı binayı bu kez benzin dökerek kundaklayan şahıs aileye dehşeti yaşattı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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