Yasa dışı bahis ve kumar bağımlılığı nedir?

Hızla büyüyen ve ocakları söndüren yasa dışı bahis tehlikesi, dijital dünyanın karanlık yüzü olarak hayatları karartmaya devam ediyor. Küresel ölçekte 5,9 trilyon dolarlık devasa bir hacme ulaşan bu sinsi bataklık, Türkiye’de de yıllık 40 milyon doları aşan bir maliyetle aileleri parçalıyor. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, gençleri hedef alan bu ölümcül bağımlılığın geldiği son noktanın perde arkasını ve toplumda yarattığı derin yaraları uzmanına sorarak analiz etti.