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Trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses’in bilincinin açık olduğu ve konuştuğu belirtildi

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Giriş: 25.08.2022 12:18
Muğla Bodrum’da trafik kazası geçiren ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in bilincinin açık ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Sabah saatlerinde Yalıkavak yolu üzerinde seyir halindeyken bir kamyon ile çarpışan İbrahim Tatlıses’in aracı yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada ağır hasar alan aracın içerisinde sıkışan İbrahim Tatlıses ve kızını kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Araç içerisinde mahsur kalan İbrahim Tatlıses’in bilincinin açık ve konuşabildiği öğrenilirken, Tatlıses’in “Beni araçla birlikte vinçle buradan çıkarın, daha sonra düzgün bir alanda beni çıkarırsınız” dediği kaydedildi.
Tatlıses içinde sıkıştığı araçtan çıkartıldı
Tatlıses içinde sıkıştığı araçtan çıkartıldı
Tatlıses’in sağlık durumu nasıl?
Tatlıses'in sağlık durumu nasıl?
Tatlıses’in bilincinin açık ve konuşuyor!
Tatlıses’in bilincinin açık ve konuşuyor!
Sanatçı İbrahim Tatlıses trafik kazası geçirdi!
Sanatçı İbrahim Tatlıses trafik kazası geçirdi!
İbrahim Tatlıses nerede kaza geçirdi?
İbrahim Tatlıses nerede kaza geçirdi?
İbrahim Tatlıses trafik kazası geçirdi
İbrahim Tatlıses trafik kazası geçirdi
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