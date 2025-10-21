Trafik cezaları katlanıyor! İşte yeni trafik cezaları

21 Ekim 2025, Salı

Giriş: 21.10.2025 21:37
Kamuoyunda en çok konuşulan ve tartışılan konulardan biri de trafik cezaları... Özellikle magandaların yollarda yaptıkları eşkıyalıklara verilen cezalar, vatandaşlar tarafından yetersiz bulunuyordu. Hem trafikte güvenliği artırmak hem de kural ihlallerini en aza indirmek amacıyla yeni bir yasa hazırlandı. Teklif, Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmek üzere gün sayıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da bugün yaptığı açıklamada, kural ihlallerine yönelik çok yüksek cezaların yolda olduğunu duyurdu. Peki, yeni cezalar ne zaman yürürlüğe girecek? İşte detaylar...
