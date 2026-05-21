CHP’de mutlak butlan kararı sonrası uzman isimden dikkat çeken açıklama

CHP’de siyasi tansiyonu zirveye taşıyan “mutlak butlan” kararı sonrası gözler hukuki sürecin nasıl işleyeceğine çevrildi. İstanbul 2 No’lu Baro Başkanı Av. Yasin Şamlı, verilen kararın “yok hükmünde” anlamına geldiğini vurgulayarak mevcut yönetimin hukuken geçersiz sayıldığını ifade etti. Şamlı’nın “tedbir kararı derhal uygulanır” sözleri, CHP’de yönetimin fiilen nasıl değişeceği sorusunu da beraberinde getirdi. Kararın gerekçesi ise Ankara kulislerinde şimdiden büyük merak konusu oldu.