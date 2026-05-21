A Haber'de muhabirimize çirkin saldırıya sert tepki: Kabul edilemez

A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün Muhabirimiz İlter Yeşiltaş’ın maruz kaldığı fiziksel saldırıyı canlı yayında değerlendirirken, CHP içindeki kaosun ve şiddet dilinin sokağa yansımasına sert tepki gösterdi. Görevini yaparken linç edilmek istenen Yeşiltaş’a yönelik saldırının, sadece bir muhabire değil, doğrudan haber alma özgürlüğüne yapılmış alçakça bir girişim olduğu vurgulanırken; bu şiddet ikliminin arkasındaki siyasi sorumlulara işaret edildi.