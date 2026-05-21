CHP’de “kurultay darbe”si tartışması! “Ana muhalefette güç savaşı daha da derinleşecek”

A Haber’de konuşan gazeteci Ekrem Kızıltaş, CHP’deki kurultay krizine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Kızıltaş, mahkemenin verdiği kararın “Türkiye’de hakimler var” sözünü yeniden hatırlattığını savunurken, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin ortaya atılan para, iş vaadi ve delege pazarlığı iddialarının artık “ayyuka çıktığını” söyledi. CHP içerisindeki kaosun büyüyerek süreceğini ifade eden Kızıltaş, parti içindeki güç savaşının Yargıtay aşamasında daha da sertleşeceğini dile getirdi.