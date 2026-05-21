“Delege iradesine yargı güvencesi!” Bakan Gürlek’ten CHP kararı sonrası kritik açıklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP kurultayına ilişkin verilen mutlak butlan kararının ardından yaptığı açıklamada, sürecin demokratik iradenin korunmasına yönelik yürütüldüğünü vurguladı. Gürlek, delegelerin ve parti üyelerinin iradesini sakatlayacak hiçbir girişimin hukuk nezdinde kabul edilemeyeceğini ifade etti. Başvuruların doğrudan CHP delegeleri tarafından yapıldığına dikkat çeken Bakan Gürlek, yargı makamlarının dosyadaki tüm iddia, delil ve tanıklıkları titizlikle değerlendirdiğini belirtti. Açıklamada, kararın tamamen bağımsız yargı süreçleri kapsamında alındığı mesajı öne çıktı.