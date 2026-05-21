CHP'lilerden A Haber muhabirine saldırı! İlter Yeşiltaş o anları anlattı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde görevini yapan A Haber ekibi, gözü dönmüş bir grubun çirkin saldırısına maruz kaldı. Muhabir İlter Yeşiltaş ve kameraman Serkan Öztürk, partililerin fiziksel müdahalesi, hakaretleri ve linç girişimiyle karşı karşıya kalırken; sıcak bölgede yaşanan dehşet anları saniye saniye kaydedildi. A Haber ekibi öfkeli kalabalığın arasından güvenlik güçleri ve meslektaşlarının yardımıyla güçlükle çıkarıldı. Saldırıya uğrayan Muhabirimiz İlter Yeşiltaş o anları anlattı.