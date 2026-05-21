Mutlak butlan kararı sonrası CHP’de deprem: A Haber’de dikkat çeken analiz

CHP’de kurultay tartışmaları yeni bir boyuta taşındı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin verdiği “mutlak butlan” kararı siyasetin ateş hattını bir kez daha hareketlendirdi. Kararla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu ve eski parti yönetiminin göreve iade edildiği belirtilirken, süreçte Yargıtay yolunun açık olduğu vurgulandı. Hukukçu Av. Aydoğdu Ahıakın, A Haber’de yaptığı açıklamada kararın doğrudan “delegelerin iradesinin sakatlanması” iddiasına dayanan ciddi bir hukuk tartışması olduğunun altını çizdi.