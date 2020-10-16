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Trabzonlu minik Ravza milyonların gönlünde taht kurdu! Türkiye'nin konuştuğu Ravza A Haber'de

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Giriş: 16.10.2020 12:03
Güncelleme:16.10.2020 12:08
Trabzon'un Akçaabat'ta yaşayan 5 yaşındaki Ravza Çoban sosyal medyadaki videolarıyla Türkiye'nin gönlünde taht kurdu. A Haber ekibi Ravza'nın evine konuk oldu. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı.

Trabzon'un Akçaabat'ta yaşayan 5 yaşındaki Ravza Çoban sosyal medyadaki videolarıyla Türkiye'nin gönlünde taht kurdu. A Haber ekibi Ravza'nın evine konuk oldu. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı.

Trabzonlu minik Ravza milyonların gönlünde taht kurdu! Türkiyenin konuştuğu Ravza A Haberde TRABZONLU MİNİK RAVZA MİLYONLARIN GÖNLÜNDE TAHT KURDU! TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU RAVZA A HABER'DE

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Türkiye'nin konuştuğu Ravza A Haber'de
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