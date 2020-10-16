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Haberler Galeri Trabzonlu minik Ravza milyonların gönlünde taht kurdu! Türkiye'nin konuştuğu Ravza A Haber'de

Trabzonlu minik Ravza milyonların gönlünde taht kurdu! Türkiye'nin konuştuğu Ravza A Haber'de

Trabzon'un Akçaabat'ta yaşayan 5 yaşındaki Ravza Çoban sosyal medyadaki videolarıyla Türkiye'nin gönlünde taht kurdu. A Haber ekibi Ravza'nın evine konuk oldu. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı.

Giriş Tarihi: 16.10.2020 12:00 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020 12:09
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Trabzonlu minik Ravza milyonların gönlünde taht kurdu! Türkiye'nin konuştuğu Ravza A Haber'de

Trabzon'un Akçaabat'ta yaşayan 5 yaşındaki Ravza Çoban sosyal medyadaki videolarıyla Türkiye'nin gönlünde taht kurdu. A Haber ekibi Ravza'nın evine konuk oldu. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Trabzonlu minik Ravza milyonların gönlünde taht kurdu! Türkiye'nin konuştuğu Ravza A Haber'de

Tatlı konuşması konulara kendine has yorumuyla milyonlarca kez izlendi.

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Trabzonlu minik Ravza milyonların gönlünde taht kurdu! Türkiye'nin konuştuğu Ravza A Haber'de

Trabzon'da yaşayan Erdem Çoban amcasının kızı Ravza Çoban'ı kayda alıp sosyal medyada paylaştı.

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Trabzonlu minik Ravza milyonların gönlünde taht kurdu! Türkiye'nin konuştuğu Ravza A Haber'de

5 yaşındaki minik Ravza kendine has konuşması hazır cevaplığı ve sevimli haliyle kısa sürede milyonların ilgisini çekti.

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Trabzonlu minik Ravza milyonların gönlünde taht kurdu! Türkiye'nin konuştuğu Ravza A Haber'de

İNSANLAR DAHA FAZLA İSTEMEYE BAŞLADI

Erdem Çoban, "İlk attığımda bu kadar ilgi olduğunu görseydim... Baya bir şaşırdım. Sonra insanlar daha fazla istemeye başladı" dedi.