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16 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Trabzonlu minik Ravza milyonların gönlünde taht kurdu! Türkiye'nin konuştuğu Ravza A Haber'de Trabzonlu minik Ravza milyonların gönlünde taht kurdu! Türkiye'nin konuştuğu Ravza A Haber'de Trabzon'un Akçaabat'ta yaşayan 5 yaşındaki Ravza Çoban sosyal medyadaki videolarıyla Türkiye'nin gönlünde taht kurdu. A Haber ekibi Ravza'nın evine konuk oldu. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı. Giriş Tarihi: 16.10.2020 12:00 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020 12:09
Trabzon'un Akçaabat'ta yaşayan 5 yaşındaki Ravza Çoban sosyal medyadaki videolarıyla Türkiye'nin gönlünde taht kurdu. A Haber ekibi Ravza'nın evine konuk oldu. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Tatlı konuşması konulara kendine has yorumuyla milyonlarca kez izlendi.
Trabzon'da yaşayan Erdem Çoban amcasının kızı Ravza Çoban'ı kayda alıp sosyal medyada paylaştı.
5 yaşındaki minik Ravza kendine has konuşması hazır cevaplığı ve sevimli haliyle kısa sürede milyonların ilgisini çekti.
İNSANLAR DAHA FAZLA İSTEMEYE BAŞLADI
Erdem Çoban,
"İlk attığımda bu kadar ilgi olduğunu görseydim... Baya bir şaşırdım. Sonra insanlar daha fazla istemeye başladı" dedi.