22 Eylül 2024, Pazar
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Trabzon'daki selden acı haber! Kayıp kişinin cansız bedeni bulundu
Trabzon'un Arsin, Araklı ve Sürmene ilçesinde etkili olan sağanak yağış felakete döndü. Yağış sonrası çok sayıda ev ve iş yerini bu basarken Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, heyelanın yaşandığı Sürmene'de kişinin kaybolduğunu açıklamıştı. Bugün arama çalışmaları sonucu işitme engelli Ali Kemal Demir adlı vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı. Detayları A Haber muhabiri Selman Kutlu aktardı.