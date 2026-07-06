Trump'ın çantasındaki hediye F-35 mi?

Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Liderler Zirvesi öncesi Trump'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "Erdoğan'ı mutlu edecek bir şey yapacağım" açıklaması F-35 sürecini yeniden gündeme getirdi. Tarihi zirveye sayılı saatler kala "Trump'ın çantasındaki sürpriz F-35 mi?" sorularını beraberinde getirirken konu A Haber'de masaya yatırıldı. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz F-35 dosyasına dair henüz satış onayı olmadığını vurgulayarak belirsizliklerin sürdüğünü dile getirdi. Emekli Tuğgeneral Hüseyin Fazla ise Trump'ın önceliğinde F-110 motorlarının olduğunu belirtti.