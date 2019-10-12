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12.10.2019
Trabzon’da dehşet anları! 2 çocuk annesini kadını böyle vurdu
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde dün akşam saatlerinde 2 çocuk annesi kadın çalıştığı iş yerinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan iş yeri sahibinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilirken ağır yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Silahla yaralandığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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