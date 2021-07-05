Tosuncuk Çiftlik Bank'ın şifrelerini verdi! Mehmet Aydın'ın sınır dışı kararı mı var?

Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın, 3 yıl süren firarının ardından 1 Temmuz'da Brezilya'nın Sao Paulo şehrindeki Türkiye Başkonsolosluğu'na teslim olmuştu. Özel bir ekiple Türkiye'ye getirilen Aydın Emniyet'te. Yanında getirdiği şirketine ilişkin evrakları polise teslim etti. Aydın, detaylı incelemenin ardından polisin sorularını tek tek yanıtlayacak. Peki Mehmet Aydın neden teslim oldu? Detayları A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN