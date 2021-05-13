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Torunlarını kurtardı kendi boğuldu! Manisa'da yürek sızlatan olay

İHA
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Giriş: 13.05.2021 23:20
Güncelleme:13.05.2021 23:42
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yangın söndürme göletinde boğulma tehlikesi geçiren 3 torununu kurtaran dede, boğularak hayatını kaybetti. Atatürk Orman Yangın Söndürme Havuzu'na serinlemek için giren 3 çocuk bir anda boğulma tehlikesi geçirince havuz kenarında bulunan dedeleri Bilhan Yılmaz (59) suya atlayarak torunlarını kurtardı. 3 torununu da boğulmaktan kurtaran adam havuzun dibindeki balçığa saplanınca suyun içinde gözden kayboldu. Yılmaz’ın cansız beden ekiplerin uzun uğraşları sonucunda yangın söndürme göletinden çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kemiklidere Mahallesi yakınlarındaki Atatürk Orman Yangın Söndürme Havuzu'na serinlemek için giren 3 çocuk bir anda boğulma tehlikesi geçirince havuz kenarında bulunan dedeleri Bilhan Yılmaz (59) suya atlayarak torunlarını kurtardı. 3 torununu da boğulmaktan kurtaran adam havuzun dibindeki balçığa saplanınca suyun içinde gözden kayboldu.

Aile yakınları tarafından durumun 112, jandarma ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerinde çok sayıda ekip sevk edildi. Jandarma ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri talihsiz adamı kurtarmak için uzun süre uğraş verdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal hızlı müdahale için tüpsüz dalış yapmasına rağmen yaşlı adamı kurtaramadı. Daha sonra tüple dalış yapan İnal talihsiz adamın cansız bedenini sudan çıkardı. 3 torununun hayatını kurtaran dede Bilhan Yılmaz'ın cansız bedeninin çıkarılışı sırasında yakınları sinir krizi geçirdi. Yılmaz'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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