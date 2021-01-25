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Topraksız tarım nasıl yapılıyor?

A Haber
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Giriş: 25.01.2021 13:09
Güncelleme:25.01.2021 13:21
Doğu Karadeniz'de topraksız tarım denemeleri başarı ile sonuçlandı. Detayları Trabzon'da bulunan A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı. Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü Cahit Gülbay canlı yayında anlattı.

Doğu Karadeniz'de topraksız tarım denemeleri başarı ile sonuçlandı. Detayları Trabzon'da bulunan A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı. Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü Cahit Gülbay canlı yayında anlattı.

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Topraksız tarım nasıl yapılıyor?
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