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Topraksız tarım nasıl yapılıyor?
Doğu Karadeniz'de topraksız tarım denemeleri başarı ile sonuçlandı. Detayları Trabzon'da bulunan A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı. Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü Cahit Gülbay canlı yayında anlattı.
Doğu Karadeniz'de topraksız tarım denemeleri başarı ile sonuçlandı. Detayları Trabzon'da bulunan A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı. Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü Cahit Gülbay canlı yayında anlattı.