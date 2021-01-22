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Tokat’ta 10 kişide mutant virüs tespit edildi

İHA
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Giriş: 22.01.2021 15:55
Güncelleme:22.01.2021 15:55
Son dakika haberleri... Tokat’ta 10 kişide mutasyona uğramış korona virüs tespit edildi. Mutant virüsün ilk olarak İngiltere'de aralık ayının başlarında testip edildiği duyurulmuş ve virüsün yüzde 70 oranda daha hızlı bulaştığı açıklanmıştı. Mutant virüsün daha ağır hastalık yaptığına ve ölüm oranının yüksek olduğuna dair herhangi bir bulguya rastlanılmadığını DSÖ tarafından duyurulmuştu.

Mutasyona uğramış korona virüsün Türkiye'de de tespit edilmesinin ardından illere gönderilen kitlerle ayrıca tarama yapılıyor.

Tokat'ta 2 korona virüs hastasına yapılan testte mutasyona uğramış korona virüs tespit edildi. Kent merkezi ve Niksar ilçesinde tespit edilen hastaların aile fertlerine de hastalığı bulaştırmış olması nedeni ile sayının 10'a çıktığı öğrenildi. Mutasyona uğramış korona virüs tespit edilen hastaların diğer hastalar gibi evlerinde izole edildiği, hastalara aynı ilaç ve tedavilerin uygulandığı sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Tokat'ta mutasyona uğramış virüs tespit edilen hastalara virüsün nereden bulaştığı araştırılıyor.

TÜRKİYE'DE 15 KİŞİDE GÖRÜLDÜĞÜ AÇIKLANMIŞTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere'den Türkiye'ye giriş yapan ve PCR test sonucu "pozitif" çıkan kişilere yapılan geriye dönük taramalar neticesinde 15 kişide yeni mutasyon ile uyumlu virüs yükü tespit edildiğini açıklamıştı.

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Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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