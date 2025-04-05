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Tokat’ın ilk ve tek kadın çaycısı azmiyle örnek oluyor

Tokat'ın ilk ve tek kadın çaycısı azmiyle örnek oluyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 05.04.2025 09:46
Tokat'ta Arife Keskin isimli kadın girişimci, erkeklerin egemen olduğu çay ocağı sektöründe fark oluşturarak kendi çay evini işletiyor. Özellikle kadın müşterilerden de büyük destek gördüğünü dile getiren Arife Keskin; "Çay tepsisini alıp esnaflara servis yapıyorum. Beni görenler şaşırıyor, hatta arabada geçenler işaret ederek birbirine gösteriyor. Tokat'ta artık bir kadın çaycı var" dedi.
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Tokat’ın ilk ve tek kadın çaycısı azmiyle örnek oluyor
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