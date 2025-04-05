05 Nisan 2025, Cumartesi
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Tokat'ın ilk ve tek kadın çaycısı azmiyle örnek oluyor
Tokat'ta Arife Keskin isimli kadın girişimci, erkeklerin egemen olduğu çay ocağı sektöründe fark oluşturarak kendi çay evini işletiyor. Özellikle kadın müşterilerden de büyük destek gördüğünü dile getiren Arife Keskin; "Çay tepsisini alıp esnaflara servis yapıyorum. Beni görenler şaşırıyor, hatta arabada geçenler işaret ederek birbirine gösteriyor. Tokat'ta artık bir kadın çaycı var" dedi.