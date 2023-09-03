Tokat Kalesi’nin hikayesi…

Kaleler kentlerin simgeleridir. Asırlar boyunca şehirleri koruyan yapılar, bölgelerin tarihine de şahitlik ediyor. Ekibimiz tarihi yüzlerce yıl eskiye dayanan Tokat Kalesi'ni gezdi, kalenin hikayesi uzmanından dinledi. İşte Tokat Kalesi ve hikayesi...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN