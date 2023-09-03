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Tokat Kalesi’nin hikayesi…

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Giriş: 03.09.2023 18:55
Kaleler kentlerin simgeleridir. Asırlar boyunca şehirleri koruyan yapılar, bölgelerin tarihine de şahitlik ediyor. Ekibimiz tarihi yüzlerce yıl eskiye dayanan Tokat Kalesi'ni gezdi, kalenin hikayesi uzmanından dinledi. İşte Tokat Kalesi ve hikayesi...
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Tokat Kalesi’nin hikayesi…
Tokat Kalesi’nin hikayesi…
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