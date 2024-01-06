06 Ocak 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Tiyatro sanatçısı Ayla Algan vefat etti! Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlendi

Tiyatro sanatçısı Ayla Algan vefat etti! Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlendi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.01.2024 11:09
Ünlü tiyatro sanatçısı Ayla Algan 86 yaşında hayatını kaybetti. Son yolculuğuna uğurlanan usta sanatçı Ayla Algan için Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenleniyor. Detayları A Haber muhabiri Figen Koçak aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ayla Algan son veda!
Ayla Algan son veda!
Şoke eden olay! İhbara giden A Haber görüntüledi!
Şoke eden olay! İhbara giden A Haber görüntüledi!
Kaçırılan servisteki panik anları
Kaçırılan servisteki panik anları
İstanbul’da 2023 yılında 361 cinayet işlendi!
İstanbul'da 2023 yılında 361 cinayet işlendi!
İSKİ tesisinde cansız beden bulundu!
İSKİ tesisinde cansız beden bulundu!
Kar etkisini artırdı! Yarım metre...
Kar etkisini artırdı! Yarım metre...
Anadolu köylerinde kış telaşı!
Anadolu köylerinde kış telaşı!
Bolu’da korkutan deprem!
Bolu'da korkutan deprem!
Artvin’de heyelan meydana geldi!
Artvin’de heyelan meydana geldi!
Şoke eden görüntüler! Sucuk yıkadılar
Şoke eden görüntüler! Sucuk yıkadılar
Kahve ile çamaşır suyu içirdiler!
Kahve ile çamaşır suyu içirdiler!
Yine Ankara, yine köpek saldırısı!
Yine Ankara, yine köpek saldırısı!
Daha Fazla Video Göster