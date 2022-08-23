23 Ağustos 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Titanik enkazından son fotoğraflar paylaşıldı! Okyanus ve metal yiyen bakteriler tarafından tüketildi

Titanik enkazından son fotoğraflar paylaşıldı! Okyanus ve metal yiyen bakteriler tarafından tüketildi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.08.2022 15:35
Titan denizaltısı ile Titanik'in enkaz alanını keşfeden bir şirket olan OceanGate Expeditions'daki araştırma ekibi, batık geminin okyanus ve metal yiyen bakteriler tarafından tüketildiğini söyledi.
Titanik enkazından son fotoğraflar paylaşıldı!
Titanik enkazından son fotoğraflar paylaşıldı!
Gary Busey parkta pantolonunu indirdi!
Gary Busey parkta pantolonunu indirdi!
Civan Canova’ya veda
Civan Canova'ya veda
Öğretmenlere ’özür tayini’ müjdesi
Öğretmenlere 'özür tayini' müjdesi
Edirne’de gece gündüze döndü
Edirne’de gece gündüze döndü
Metrobüs durağında çile
Metrobüs durağında çile
Türkiye’nin dev barajları
Türkiye'nin dev barajları
Park ettiği otomobilin üzerinde uyuyakaldı
Park ettiği otomobilin üzerinde uyuyakaldı
Meyve ve sebze halinde kaçak göçmen operasyonu
Meyve ve sebze halinde kaçak göçmen operasyonu
Köpekleri kimler zehirliyor?
Köpekleri kimler zehirliyor?
Tuz Gölü’nden sevindiren haber!
Tuz Gölü'nden sevindiren haber!
İnsanları kesiyorum seni de kesip doğrayacağım
"İnsanları kesiyorum seni de kesip doğrayacağım"
Daha Fazla Video Göster