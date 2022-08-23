23 Ağustos 2022, Salı
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Titanik enkazından son fotoğraflar paylaşıldı! Okyanus ve metal yiyen bakteriler tarafından tüketildi
Titan denizaltısı ile Titanik'in enkaz alanını keşfeden bir şirket olan OceanGate Expeditions'daki araştırma ekibi, batık geminin okyanus ve metal yiyen bakteriler tarafından tüketildiğini söyledi.