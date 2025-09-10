Tır alev alev yandı

Yangın, Belen ilçesi Topboğazı mevkiinde yaşandı. Seyir halindeyken yanmaya başlayan tır, kısa sürede alevlere teslim oldu. Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle dorseyi sarmadan kontrol altına alındı. Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken tır kullanılmaz hale geldi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN