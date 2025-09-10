10 Eylül 2025, Çarşamba

Tır alev alev yandı

Tır alev alev yandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2025 20:58
Yangın, Belen ilçesi Topboğazı mevkiinde yaşandı. Seyir halindeyken yanmaya başlayan tır, kısa sürede alevlere teslim oldu. Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle dorseyi sarmadan kontrol altına alındı. Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken tır kullanılmaz hale geldi.
