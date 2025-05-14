TikTok’ta tehlikeli A4 oyunu! Gençler arasında yayılıyor

TikTok başta olmak üzere challenge adı altında gençler arasında dönem dönem moda olan ölüm akımlarına bir yenisi daha eklendi. Bir dönem çocuklar arasında akım haline gelen Mavi Balina'dan sonra gündem A4. TikTok'ta birbirlerine meydan okuyanlar aynada A4 kağıdını tutup bedenlerini A4 içinde bırakacak kadar zayıflamaya çalışıyorlar. Uzmanlar ise “Bu akım ölümle sonuçlanabilir. " diye uyarıyor.

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