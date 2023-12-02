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TikTok kapatılmalı mı?

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Giriş: 02.12.2023 16:18
TikTok tehlikesi her geçen gün büyüyor. Özellikle çocuk ve gençler, saatlerce bir ekrana bakarak zaman geçiriyor. TikTok içerikleri tepki çekiyor. Peki birçok tartışmaya neden olan TikTok kapatılmalı mı? TikTok uygulamasının zararları neler? Ailelere hangi görevler düşüyor? TikTok gençleri "mesleksizliğe" mi itiyor?
TikTok kapatılmalı mı?
TikTok kapatılmalı mı?
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