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Tıka basa yolcu alan minibüsçülerin yeni oyunu! Böyle haberleşiyorlar...

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Giriş: 22.07.2020 14:02
Güncelleme:22.07.2020 14:08
İstanbul Küçükçekmece'de koronavirüs salgınını umursamadan tıka basa yolcu almaya devam eden minibüs şoförlerinin, polis ekiplerinin denetiminden kaçmak için Whatsapp üzerinden birbirleri ile haberleştiği ortaya çıktı. Minibüslerin kurallara aykırı biçimde yolcu taşıması kameralara yansıdı.

Küçükçekmece'de koronavirüs salgınına rağmen tıka basa dolu yolcu taşıyan minibüsler kameraya yansıdı. Polisin oluşturduğu denetim noktasına kadar kurallara uyan minibüs şoförleri, denetim noktasını geçtikten sonra minibüse fazladan yolcu aldı. Kapılarını kapatamayacak kadar fazla yolcu alan minibüslerden bazı yolcular dışarı sarktı.

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi, Aşık Veysel Caddesi üzerinde Şirinevler-Başakşehir hattında çalışan minibüsler, koronavirüs ile mücadelenin en önemli adımı olan 'sosyal mesafe' ve 'kapasite azaltma' kurallarını hiçe sayıyor. Polisin oluşturduğu denetim noktasına kadar kurallara uyan minibüs şoförlerinden bazıları denetim noktasını geçtikten sonra minibüse fazladan yolcu aldı. Salgın tehlikesine aldırmayarak balık istifi yolcu alınan minibüslerde vatandaşların, yolculuklarını kapılardan sarkarak yapması da, tehlikeli görüntülere sahne oldu.

SADECE KORONAVİRÜSE DEĞİL, KAZAYA DA DAVETİYE ÇIKARIYORLAR

Görüntülendiğini fark eden bazı minibüs şoförleri, vatandaşları minibüs içinde sıkıştırıp, kapılarını kapatmaya çalıştı. Ancak içerideki yolcu sayısının fazla olması nedeniyle, kapılar kapanmadı. Öte yandan birçok minibüs şoförünün koronavirüsten korunmak için uyulması gereken kuralların yanı sıra, trafik kurallarına da aldırmadığı görüldü. Kırmızı ışıkta geçen minibüslerden biri hem kendi hem yolcuları hem de trafikteki diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı.

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